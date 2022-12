Colombia viimane sissirühmitus kuulutas välja jõulurahu

Kuid rahuläbirääkimised ELN-iga katkestati pärast 2019. aastal Bogotás aset leidnud rünnakut politseiakadeemiale, milles hukkus 22 inimest. Läbirääkimised jätkusid alles umbes kuu aja eest, mil osapooled leppisid kokku, et taasalustavad dialoogi täie poliitilise ja eetilise tahtega. Ühisavalduses nenditi, et kõneluste eesmärk on «ehitada rahu» ja tuua «käegakatsutavaid, koheseid ja vajalikke» muudatusi.