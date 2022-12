Kagu-Aasias kutsutakse päästma 200 rohingjaga põgenikepaati

Iga aasta riskivad tuhanded valdavalt islamiusku rohingjad, keda Myanmaris taga kiusatakse, pika ja kalli mereretkega, et jõuda Malaisiasse või Indoneesiasse.

Põgenikega paati on nähtud Tai, Malaisia, Indoneesia ja India vete lähedal Andamani meres ja Malaka väinas.

«See on häbiväärne, et mehi, naisi ja lapsi täis paadil on lubatud suures hädaohus triivida.»