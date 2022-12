Pakistanis tapeti politseijaoskonna üle võtnud 33 kahtlusalust

Operatsioon korraldati pärast seda, kui 40 tundi kestnud läbirääkimised talibidega liiva jooksid. Esmaspäeval ütlesid ametnikud, et üks korrakaitsja sai surma, kui kinnipeetud talibid Bannu piirkonna terroritõrjekeskuse üle võtsid.

Pakistani Taliban, tuntud ka kui Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), väitis, et võttis pantvangi vähemalt kaheksa julgeolekutöötajat. Ametnikud olid varem öelnud, et umbes 30 Talibani võitlejat nõudsid turvalist teed rühmituse kunagisse kantsi Waziristani.

«Kõik pantvangid on vabastatud,» ütles kaitseminister Khawaja Muhammad Asif. Tema sõnul: «Kümme kuni 15 meest erivägedest (SSG), sealjuures üks ohvitser, said viga ning kaks said märtriks (hukkusid).»