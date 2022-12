ÜLEVAADE ⟩ 6. jaanuari vägivald võib viia Trumpi kohtu ette

«Komitee usub, et leidub enam kui küllaldaselt tõendeid kriminaalmenetluseks endise presidendi Trumpi suhtes seoses nende aitamise ja toetamisega, kes olid Kapitooliumil seotud vägivaldse rünnakuga Ühendriikide vastu,» lausus kongresmen Jamie Raskin pärast komitee viimast avalikku istungit.

«Komiteel on kogunenud märkimisväärne tõestusmaterjal, et president Trump kavatses katkestada meie põhiseadusliku võimu rahumeelse üleandmise. Presidendil on põhiseaduse järgi esmane kohustus kindlustada seaduste ustav täitmine. Mitte miski ei saaks olla selle kohustuse suurem reetmine kui aidata kaasa mässule põhiseadusliku korra vastu,» lisas Raskin.