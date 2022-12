INTERVJUU ⟩ Zelenskõi lähikondne: päevakorras on lennukid, tankid ja uued raketid

Pole mingit survet ega vihjeid. Meedias, jah, kõlab mõtteid, et iga sõda peab lõppema läbirääkimistega. Tuleb aru saada selle sõja loogikast ning võimatusest rääkida niimoodi abstraktselt läbirääkimistest. Venemaal on selge eesmärk, mida nad ei varja – Ukraina hävitamine. Nad ütlevad selgelt, et me igal juhul teeme seda. Nad ei räägi seda Ukrainale, meie saame sellest niigi aru. Nad räägivad seda ülejäänud maailmale. Vahet ei ole, kas sõjalisel teel või läbirääkimistega – igal juhul nõuavad nad ultimatiivsel toonil Ukrainalt territooriumi ja osalist suveräänsuse loovutamist ning igal juhul lähevad nad hiljem lõpuni. Seega, mingit läbirääkimiste protsessi ei saa sellises olukorras olla. Imelik, kui keegi sellest veel aru ei saa, et võidu korral ei lase Venemaa enam eksisteerida Ukrainal kui riigil. Ja ka sellest, et kui Venemaa võidab, muudab ta sellega tühiseks rahvusvahelise õiguse: kui te ei karda tappa teise riigi inimesi, siis mingit karistust sellele ei järgne, sest selge ju, et võitnud riik ei lähe mingi tribunali alla. Venemaa näitab sellega Euroopale, et autoritaarne riigijuhtimine on parem kui demokraatia. Venemaa tõestab, et tema domineerib Ida-Euroopas, et teda tuleb kuulata ja karta.