Talibani keelu järel ei lasta Afganistani naisi ülikoolihoonetesse

Ka meesüliõpilased on Talibani otsusest šokeeritud.

«See toob ilmsiks nende kirjaoskamatuse ning teadmatuse islamist ja inimõigustest,» ütles üks. «Kui asi nii jätkub, on tulevik veel hullem. Kõik kardavad.»

Enamik Afganistani riigi- ja eraülikoole on talviti mõneks nädalaks suletud, aga harilikult jäävad ülikoolilinnakud nii tudengitele kui töötajatele avatuks.

Maailm on otsuse hukka mõistnud.

«Taliban ei saa eeldada, et on rahvusvahelise kogukonna seaduslik liige, kuni ta ei austa kõigi Afganistani elanike inimõigusi. Sel otsusel on Talibani jaoks tagajärjed,» ütles välisminister Antony Blinken.