Emily Meine on pärit Illinois’ osariigist. Ta lõpetas ülikooli, sai turunduseksperdiks ja otsustas siis koos tädiga hoopis sõjaväkke minna.

Meine ütles, et ta ei kavatse päriseks teenistusse jääda, kuid kõike võib juhtuda. Ta tunnistas naerdes, et rasketehnika, mida baasis käsitseda tuleb, on palju huvitavam kui turundus.