ÜLESKUTSE ⟩ Üksteist tuhat Lootuse pakki koos, kolm tuhat juba inimesteni jõudnud

Praeguseks on Lootuse paki saanud umbes pooled linnaelanikest, eesmärk on, et lähipäevil jõuaks abi kõikideni.

Üks abipakk sisaldab toitu, hügieenitarvikuid ning sooja tekki ja patja.

Lootuse pakk Slava Ukraini komplekteeritud Lootuse jõulude abipakid Ukrainas Foto: MTÜ Slava Ukraini Toit: tatar, riis, kiirkaerahelbepuder, pasta, tomatipasta, kaua säiliv piim, jahu, sool, suhkur, päevalilleõli, kolm lihakonservi, kolm kalakonservi, šokolaad ja tee.

tatar, riis, kiirkaerahelbepuder, pasta, tomatipasta, kaua säiliv piim, jahu, sool, suhkur, päevalilleõli, kolm lihakonservi, kolm kalakonservi, šokolaad ja tee. Hügieenitarbed: kaks hambaharja, hambapasta, seep, šampoon-dušigeel, käsipesupulber, veepuhastustabletid.

kaks hambaharja, hambapasta, seep, šampoon-dušigeel, käsipesupulber, veepuhastustabletid. Soe tekk ja kaks patja.

Kaheksa kaua põlevat küünalt, kümme pakki tikke, taskulamp ja lisapatareid taskulambile.

Pakiga antakse kaasa eestlaste kootud soojad villased sokid, kindad, mütsid ja sallid.

Abipakkide sisu võib muutuda abivajajate vajaduste järgi.

Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme on detsembrikuu jooksul juba välja jaganud enam kui kolm tuhat pakki, tänu millele on abi saanud enam kui kuus tuhat inimest. Peamiselt on ta liikunud Zaporižžja oblasti rindepiiri äärsetes piirkondades.

Sama reisi käigus jagab ta ka eelmise kampaania, «1000 kangelast lumes» raames valminud talviseid sõjaväevorme. Kolmes Dnipro tehases on valmis saanud kõik 2300 vormi, neist 1900 on jõudnud kangelasteni.

Hispaania- ja ingliskeelsed vabatahtlike üksused ja osa Slava Ukraini meeskonnast Lõmani piirkonnas. Võitlejaid on tulnud nii Brasiiliast, Kolumbiast kui ka Hispaaniast. Foto: MTÜ Slava Ukraini

Issand jumal, nii soojad!

Sõdurid reageerivad talvevormide peale Lehtme sõnul rõõmu ja üllatusega. «Issand jumal, need on nii soojad, et võib isegi lihtsalt aluspesu peale tõmmata,» tsiteeris Lehtme Ukraina 80. brigaadi mehi. Võrreldes riiklike vormidega on lumekangelaste vormi eelis soojus ja mobiilsus. See tähendab, et Ukraina sõdurid ei pea kartma külma ning säilitavad samal ajal ka sõduritele üliolulise liikuvuse.

Vaata ka videot, kus Johanna-Maria Lehtme räägib, kuidas pakid komplekteeritakse ja kuidas need valmivad.

Kampaania «Lootuse jõulud Ukrainas» eesmärk on koguda 3 miljonit eurot, mille eest saaks süngeimal ajal abi ja lootust anda 100 000 inimesele. Praeguseks on juba viis tuhat inimest annetanud kokku 675 000 eurot.