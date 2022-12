USA annab Ukrainale esmakordselt moodsa õhutõrjesüsteemi Patriot

«See 1 miljardi dollari suurune pakett annab Ukrainale laiendatud õhutõrje- ja täppislöögivõimekuse, samuti täiendava laskemoona ja kriitilise tähtsusega varustuse, mida Ukraina kasutab nii tõhusalt enda kaitsmiseks lahinguväljal,» ütles USA välisminister Antony Blinken avalduses.

Patriot-süsteem on täiustatud kaugmaa õhutõrjesüsteem, mis on väga tõhus ballistiliste ja tiibrakettide püüdmisel.

«Tänane abi hõlmab esmakordselt Patriot õhutõrjesüsteemi, mis on võimeline maha võtma tiibrakette, lühimaa ballistilisi rakette ja õhusõidukeid oluliselt kõrgematel kõrgustel kui varem tarnitud õhutõrjesüsteemid,» ütles Blinken.

Teadaanne on märkimisväärne võit Kiievi jaoks, mis on pidevalt käinud Washingtonile peale Patriot-süsteemi andmiseks. Samuti on tegu jõulise märgiga USA-lt, et Ukraina toetamine on jätkuvalt tähtsal kohal välispoliitikas.

Blinken kordas ka, et USA jätkab Ukraina toetamist nii kaua, kui vaja, et Kiiev saaks jätkuvalt end kaitsta ja olla võimalikult tugevas positsioonis läbirääkimiste laua taga, kui aeg selleks on käes.

Blinken lisas, et Pentagon kuulutab täna välja ka 850 miljoni dollari väärtuses täiendavat julgeolekuabi Ukrainale.

USA tippdiplomaat ütles, et see uus toetus tuleb, kuna Kreml on küll püüdnud, kuid on ebaõnnestunud Ukraina kaardilt pühkimisega ning püüab nüüd talve relvana kasutada infrastruktuuri vastu suunatud löökide läbi.

Raytheoni toodetud MIM-104 Patriot on maa-õhk tüüpi raketisüsteem (SAM), mis arendati välja esiti kõrgelt lendavate lennukite alla tulistamiseks.

Seda modifitseeriti 1980-ndatel aastatel, kui tekkis vajadus kohandada seda uute taktikaliste ballistiliste rakettide vastu ning lahingulised tuleristsed sai see Esimese Lahesõja ajal Iraagi kasutatud Vene Scudside vastu.