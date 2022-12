USA annab Ukrainale moodsa õhutõrjesüsteemi Patriot

Patriot-süsteem on täiustatud kaugmaa õhutõrjesüsteem, mis on väga tõhus ballistiliste ja tiibrakettide püüdmisel.

Blinken kordas, et USA jätkab Ukraina toetamist nii kaua, kui vaja, et Kiiev saaks jätkuvalt end kaitsta ja olla võimalikult tugevas positsioonis läbirääkimiste laua taga, kui aeg selleks on käes.

USA tippdiplomaat ütles, et see uus toetus tuleb, kuna Kreml on küll püüdnud, kuid on ebaõnnestunud Ukraina kaardilt pühkimisega ning püüab nüüd talve relvana kasutada infrastruktuuri vastu suunatud löökide läbi.