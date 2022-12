Ukrainale kallaletungi järel vallandus järjekordne väljarännulaine Venemaalt. Lahkusid eelkõige mõtlemisvõimelisemad isendid, kellele toimuv ei meeldinud, kes tajusid kurjuse surve tugevnemist. Lahkusid muidugi ka need, kes kartsid ise kahurilihaks sattumist, kuid hetkel on jutt just sellest esimesest kategooriast, intelligentsist ja nn välisagentideks osutunud ajakirjanikest.