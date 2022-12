KOHALIK VAADE ⟩ Ooperistaarist prügiks – Leedu laulja sai teada, mis on sõja hind

Vyšniauskasel on kõiki eeldused, et olla edukas ooperilaulja: muljet avaldav kehaehitus, paks must juuksepahmakas, väljendusrikas ja eristuv tämber. Aastate jooksul saavutas ta tenorina rahvusvahelise tuntuse ja tunnustuse Verdi «Othello» esitajana.