Biden lubas Zelenskõiga kohtumisel tugevdada toetust Ukrainale

USA välisministeerium teatas varem päeval, et Washington annab Ukrainale moodsa õhutõrjesüsteemi Patriot, millega on Kiievil kergem seista vastu Moskva armututele õhurünnakutele.

Teadaanne on märkimisväärne võit Kiievi jaoks, mis on pidevalt käinud Washingtonile peale Patriot-süsteemi andmiseks. Samuti on tegu jõulise märgiga Ühendriikidelt, et Ukraina toetamine on jätkuvalt tähtsal kohal välispoliitikas.