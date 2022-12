Zelenskõi üllatusvisiiti Washingtoni kavandati kuid

USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi arutas oktoobris Zagrebis toimunud kohtumisel oma Ukraina ametivennaga võimalust, et Zelenskõi teeks pöördumise USA kongressile. Ka Bideni valitsuse ametnikud olid rääkinud juba kuid Zelenskõi võimalikust visiidist Valgesse Majja, lootes, et see saab teoks enne aasta lõppu ja saadab Ukrainale enne rasket talve tugeva toetussignaali.