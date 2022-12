Mariupoli kangelastest rääkiv näitus «Nägemata Azovstal» jõudis maailmatuuril Tallinna

Eesti Ukrainlaste Kongressi esimees Vira Konõk ütles, et näitus ja kontsert õnnestusid igati, publikuhuvi oli suur. Ka oksjon läks korda, kuigi seekord väga palju pilte ei ostetud. Kohaletulnud tegid aga ka annetusi, mis koos näitusmüügi tuludega lähevad kõik Ukraina relvajõudude toetuseks.

Näituse külastajaid liigutas eriti Dmõtro Kozatskiy ema Irina Jurtšenko emotsionaalne esinemine. Kuulatajatele üllatuseks ütles ema, et tema poeg ei ole professionaalne fotograaf – ometi on kõik tema pildid tähelepanuväärse kunstilise tasemega.

«Kõik ukraina võitlejad, keda nendel piltidel näeme, on kangelased,» rõhutas Konõk. «See on uskumatu, kuidas nad seal elasid, raskelt haavatud, ravimitepuuduses, jäsemeid amputeeriti ilma narkoosita – seda kõike on 21. sajandil väga raske mõista. Ja äärmuslikes tingimustes töötanud fotograaf lõi sellised kunstilised šedöövrid!» tunnustas Konõk.

Mariupoli kaitsjatest tehtud pildid on arusaadavalt tumedad ja süngevõitu. Ilmselt seeõttu neid praegusel jõulueelsel ajal ka palju ei ostetud, arvab Konõk. Samas tegid külastajad annetusi Ukraina relvajõududele.

Ukrainas tuntud ansamblt Vivienne Mort tulid kuulama ka paljud sõja eest pagenud ukrainlased. Ansambli juhi Daniela Zaiuškina sõnum oli, et Ukraina ühiskond ja inimesed on täielikult muutunud ning see rajajoon oli 24. veebruar.