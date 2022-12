Armeenia süüdistab Vene rahuvalvajaid Karabahhis läbikukkumises

Aserbaidžaani aktivistid on liiklust teedel alates läinud nädalast tõkestanud, öeldes, et avaldavad meelt ebaseadusliku kaevandamise vastu.

Bakuu väitel on protest rahvaalgatuslik ja liiklus on mõlemas suunas avatud.

Jerevan süüdistab Aserbaidžaani protesti orkestreerimises ja Pašinjan ütles neljapäeval, et «Latšini koridori kriis on endiselt lahendamata».

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov väitis täna, et «Vene rahuvalvajad annavad kõik endast oleneva, et tagada kord ja rahu piirkondades, kuhu nad on paigutatud».

Armeenia parlament teatas läinud nädalal, et piirkond kannatab toidu-, ravimi- ja kütusenappuse all.

USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price hoiatas, et Latšini koridori sulgemisel on «tõsine humanitaarmõju ja see on tagasilöök rahuprotsessile».