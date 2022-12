Meedias väideti Jabłonna rahvasaadikute kongressi kohta tihti, et seal kogunesid inimesed, kes peaksid Vladimir Putini langemise korral võimu üle võtma ja kes toetavad venemaalaste relvastatud võitlust Kremliga. Kas selline jutt pole liialdus?

Selle sündmuse kohta kirjutati igasuguseid asju. Lääne meedias oli kajastuse toon heatahtlikum, võrreldes sellega, mida võis näha paljudes venekeelsetes väljaannetes. Samas tegi parima reportaaži sündmusest Poolas Venemaa televisiooni Pervõi Kanal (riigi kontrolli all olev riigi tähtsaim telekanal – toim), mis pühendas meile kümme minutit parimast eetriajast pühapäevases kokkuvõtvas saates.

Meie hinnangul saadi kõigest väga õigesti aru – professionaalsed ja poliitilised prostituudid on hakanud valmistuma võimu üleandmiseks. Niiviisi valmistavad nad end ette tulevikuks, et õigustada end sellega, et nad ju rääkisid meist.