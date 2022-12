Hispaania parlament kiitis heaks transsooliste õiguste eelnõu

Eelnõu kiideti heaks 188 poolt- ja 150 vastuhäälega, seitse saadikut jäi erapooletuks. Nüüd läheb see edasi senatisse ja kui dokument seal muudatustega vastu võetakse, jõustub see lähinädalatel.

Sellega saab Hispaania üheks vähestest riikidest maailmas, kus transsoolisel isikul on õigus oma staatust lihtsa avalduse alusel muuta.

Seni on Euroopas ainsa riigina saanud seda teha Taanis, kus vastav seadus jõustus 2014. aastal.

Transsooliste õiguste seadus on üks tähtsamaid soolise võrdsuse ministeeriumi algatusi. Minister Irene Montero kuulub vasakäärmuslikku Podemose erakonda, mis on peaminister Pedro Sáncheze sotsialistide juhitava valitsuse väiksem osapool.

«Transnaised on naised,» rõhutas minister, kes seisab jõuliselt soolise enesemääramise eest ja on nimetanud vastuseisu seadusele «transfoobiaks».

Praeguseni saavad täiskasvanud hispaanlased taotleda soostaatuse muutmist arstitõendiga, alaealistel on vaja kohtu luba.

Peatselt jõustuv seadus lubab aga igal inimesel, kes 16 aastat vana, lihtsalt sugu ID-kaadil muuta. Vastava taotluse võib esitada isegi 12-aastaselt, kuid nii noortele on kehtestatud teatud tingimused.

Taotluse esitanud inimene peab soovi kolme kuu pärast kinnitama ja seejärel see jõustub.

Osa feministe kardab, et seadust võidakse kuritarvitada ning see kahjustab naiste õigusi, kui end naisena identifitseerivad mehed hakkavad spordis naiste arvestuses võistlema või nõuavad, et neid viidaks naistevanglatesse.