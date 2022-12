USA kohtunik määras FTX-i juhile 250 miljoni dollari suuruse kautsjoni

Otsuse langetas New Yorgi kohtunik Gabriel Gorenstein Manhattani föderaalkohtus süüdistuste esitamise istungil. Eelnevalt olid Bahama võimud Bankman-Friedi välja andnud USA võimudele.

USA prokurör Damian Williams teatas kolmapäeva öösel, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on võtnud ta vahi alla ja toimetab ta New Yorki.