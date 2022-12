Jaapani valitsus võttis vastu rekordiliste kaitsekulutustega riigieelarve

2023. rahandusaasta eelarves on kaitseministeeriumile ette nähtud 6,8 triljonit jeeni (51 miljardit dollarit), mida on 30 protsendi võrra rohkem kui eelmise aastal.

Kavas on ka ümberkorraldused sõjaväe juhtimises ning otsustatud on soetada uusi rakette, mis suudaksid tabada vaenlase raketipolügoone.

Muudatused on kirjas kolmes kaitse- ja julgeolekudokumendis, milles nimetatakse Hiinat kõigi aegade suurimaks strateegiliseks väljakutseks Jaapani rahu ja julgeoleku tagamisele ning tõsiseks mureks nii Jaapanile kui rahvusvahelisele kogukonnale.

Uues eelarves on 221,3 miljardit jeeni USAlt Tomahawk tiibrakettide ostmiseks ja 93,9 miljardit jeeni Jaapani enda pind-laev rakettide massiliseks tootmiseks.

Mõlema eesmärk on suurendada Jaapani vasturünnakuvõimet.

«Meil on kavas soetada järgmisel rahandusaastal kõik vajalikud Tomahawk raketid,» ütles kaitseministeeriumi ametnik ajakirjanikele, kuid keeldus kinnitamast teateid, et kavas on osta kuni 500 raketti.