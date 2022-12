Etioopia vaenupooled nõustusid relvarahuvaatlejatega

Pooled teatasid novembris relvarahust, mis peatas lahingud Etioopia põhjaosas Tigrays, kus kaks aastat kestnud verevalamine on nõudnud kümnete tuhandete elu.

Relvarahu tingimuste hulgas oli seire- ja täitmismehhanismi loomine, et mõlemad osalised saaksid olla kindlad kokkuleppe täitmises ja rikkumiste menetlemises.

Rahuprotsessi toetava Ida-Aafrika riikide ühenduse IGAD täitevsekretär Workneh Gebeyehu ütles, et ühise vaatluskomisjoni loomine annab kindluse, et kõik pooled peavad rahuleppest kinni.

Komisjonis on kummagi konfliktipoole esindaja ning delegaadid IGADist ja Aafrika Liidust.

Sel tuleb tagada TPLFile lojaalsete võitlejate desarmeerimine ning et mässulisteni ei jõuaks rohkem relvi ega laskemoona.

ALi valitud Aafrika ekspertide rühm aitab komisjoni relvarahurikkumiste uurimise ja protsessi jälgimisega kohapeal, mille hulgas on rahuleppest kõrvale jäänud vägede taandumine.

Etioopia valitsust Tigray sõjas toetanud Amhara piirkonna võitlejaid ja Eritrea vägesid rahuleppes ei mainita, aga nad on endiselt Tigrays ja neid süüdistatakse kuritegudes.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell ütles neljapäeval, et Tigray rahu kestmajäämise ning piirkonna taastumise jaoks on jõuline ja jätkusuutlik seiremehhanism väga oluline.

Hinnangud sõjaohvrite arvule erinevad suuurel määral: USA andmetel on surma saanud kuni pool miljonit inimest, Borrell ütles, et hukkunuid on üle 100 000.