Saksa võimud on ärevil arvatava Vene spiooni pärast

Föderaalprokurörid teatasid neljapäeval, et välisluureteenistuse BND töötaja Carsten L. vahistati kahtlustatuna riigireetmises.

Euroopas valitseb kõrgendatud mure Venemaa spionaažiplaanide pärast ajal, mil Moskva suhted läänega on pärast kallaletungi Ukrainale sügavas kriisis.

Võimud on juhtumi kohta seni avaldanud vähe teavet, öeldes, et avalikustamine võib olla kasulik Venemaale.

Tal oli juurdepääs ka infole, mis on saadud teiste Lääne julgeolekuteenistuste, sealhulgas Suurbritannia ja USA pealtkuulamisoperatsioonidest, ning on kahtlusi, et ta võis neid andmeid Venemaale edastada.