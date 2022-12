Ühendriikides sai talvetormis surma kümmekond inimest

Rohkem kui miljon inimest Ühendriikides on endiselt ilma elektrita. Torm on möllanud ka Kanadas, kus elektrita on vähemalt 410 000 inimest.

Torm on oma ulatuselt peaaegu enneolematu, ulatudes Suurest Järvistust Kanada piiri ääres Rio Grandeni piiril Mehhikoga. Umges 60 protsendi suhtes USA elanikkonnast kehtib ilmahoiatus, Kaljumägedest Apalatšideni on temperatuur langenud järsult sellele aastaajale tavapärasest allapoole, teatas riiklik ilmateenistus.

Lennuliiklust jälgiva veebilehe FlightAware andmetel oli Ühendriikides eile õhtuks tühistatud juba üle 5500 lennu. Väljaande The New York Timesi andmetel on see kogu aasta suurim tühistamiste arv ühel päeval.