IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa püüab okupatsioonisõdurite elu pikendada Krimmi veetud šamaanide abil

Valgevene viib jätkuvalt läbi erinevaid tähelepanu tõmbamise üritusi, kutsudes sõjakomissariaatidesse vanemohvitsere, ning on võimalikud isegi provokatsioonid piiril, kuid tuleb arvestada Ukraina valmisolekut ja võimalikud külalised pole ka enam need, kes olid lahinguvalmis seatud selle aasta hakul.

Olukord elektrienergiaga on Kiievis jätkuvalt väga keeruline ja täiendavate raketilöökideta loodetakse see stabiliseerida mõne päevaga. Trammi ja trollid linnas igal juhul ei käi. Aastavahetuse ja jõulupidustused õues on samuti keelatud.