Taliban kasutas ülikoolikeelu vastaste demonstrantide vastu veekahurit

Mullu võimule naasnud Taliban keelas teisipäeval naistel ülikoolis käimise, pälvides sellega hukkamõistu nii kodumaal kui rahvusvahelisel areenil. Afganistani naised on avaldanud sestsaati keelu vastu meelt.

Herati linnas liikusid umbes kakskümmend naist täna provintsi kuberneri ametiresidentsi suunas ja hõikusid: «Haridus on meie õigus.» Julgeolekujõud kasutasid nende laialiajamiseks veekahurit, ütlesid pealtnägijad.

Uudisteagentuuri The Associated Press jagatud videol on näha naisi veekahuri eest ära jooksmas, kuid seejärel protest jätkus ja skandeeriti: «Häbiväärne!»