Ukraina luurejuht: Vene sõjamängudest hoolimata on rünnakuoht Valgevenest väike

Venemaa püüab sõjaväeliste manöövritega Valgevenes Ukraina tähelepanu hajutada ja meelitada Kiievit üksusi riigi kaguosast ümber paigutama pealinnale lähemale, kuid reaalne rünnakuoht Valgevenest on praegu väike, ütles intervjuus The New York Timesile Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov.