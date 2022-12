Paavst kutsus jõululäkituses lõpetama mõttetut sõda Ukrainas

«Olgu Jumal meile teejuhiks, et pakkuda konkreetseid solidaarsuse samme, et abistada kõiki, kes kannatavad, ning valgustagu ta nende mõtteid, kellel on väge relvade kõmina vaigistamiseks ning sellele mõttetule sõjale lõpu tegemiseks,» ütles katoliku kiriku pea Püha Peetruse basiilikast Vatikanis.