San Salvadoris saadeti sõjavägi ja politsei sõtta jõukudega

«Alates täna hommikust on San Salvadori Tutunichapa piirkond täielikult sisse piiratud. Kurjategijaid otsib üle tuhande sõduri ja 130 politseinikku,» kirjutas Bukele Twitteris.

Hiljem teatas president, et pealinna La Granjita piirkonda saadeti samuti üle tuhande sõduri ja üle saja politseiniku.

Alates eriolukorra kehtestamisest märtsis on El Salvadoris vahistatud ligi 60 000 arvatavat jõuguliiget. Neljapäeval pikendas kongress eriolukorda veel ühe kuu võrra. Üle 75 protsendi riigi elanikest kiidab eriolukorra väljakuulutamise heaks ning üheksa salvadorlast kümnest leiab, et kuritegevus on riigis vähenenud.