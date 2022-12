IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Putini Venemaal pole kunagi inimeludest kahju – isegi mitte neist, kes kuulutati enda kodanikeks

See sõda on väga jõhker Ukraina tsiviilelanikkonna vastu, kellest Vene okupantidel pole kahju isegi arvestades asjaolu, et formaalselt kuulutasid nad need inimesed enda kodanikeks. Tsiviilkaotused pole Vene juhtkonna jaoks kunagi probleemiks – president Vladimir Putini perioodil on neid näiteid eriti palju.