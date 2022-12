Maldiivide ekspresident sai rahapesu eest 11-aastase vanglakaristuse

Tegemist ei ole samas esimese korraga, kui Yameen süüdi mõisteti. Eraldi juhtumis 2019. aastal leidis kohus, et ta on süüdi rahapesus ja määras viie aasta pikkuse vangistuse. Ent kaks aastat hiljem muutis ülemkohus alama astme kohtu otsust, öeldes, et tõendid polnud piisavad Yameeni süüdi mõistmiseks ja tõestamiseks, et ta pesi miljoni dollari ulatuses riigi raha isikliku kasu saamiseks.