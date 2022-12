Taiwan: Hiina saatis nädalavahetusel sõjaväeõppustele 71 sõjalennukit

Taiwani kaitseministeeriumi sotsiaalmeediasse postitatud igapäevases ülevaates lisati, et 47 lendu ületasid saare õhutõrjetsooni.

Hiina armee teatas, et korraldas pühapäeval õppuse vastuseks täpsustamata «provokatsioonidele ja kokkumängule» USA ja Taiwani vahel. Hiina ei täpsustanud õppusteks koondatud lennukite arvu ega ka nende manöövrite täpset asukohta.

Taiwani kaitseministeeriumi andmed näitasid, et need õppused olid ühed suurimad pärast seda, kui nad hakkasid avaldama igapäevaseid arvestusi.

Hiina sõjaväe jõudemonstratsioonid Taiwani suhtes, mida see peab enda territooriumiks, on viimastel aastatel sagenenud ja selle relvajõud on sõjalennukeid ja -laevasid saare lähedale saatnud pea igapäevaselt.