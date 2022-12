IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene õhukaitses on piisavalt vaba ruumi, kust tundmatud objektid saavad läbi minna

UKRAINA PÄEVIK 26.12: Ukraina on kinnitanud võimekust mõjutada Venemaa sõjalennuvälju enam kui 700 kilomeetri kaugusel ning on seda teinud päeva jooksul ilmselt juba kahel korral. See vähendab okupantide kindlustunnet tsiviiltaristu rünnakute karistamatuse osas.