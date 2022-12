ISW: Putini avaldused on lääne eksitamiseks

«Putini 25. detsembri avaldus on osa kavakindlast teabekampaaniast, mille eesmärk on eksitada läänt, et sundida Ukrainat tegema eelnevaid järeleandmisi,» märkis mõttekoda.

Kreml ei avaldanud vastupidiselt tavapraktikale oma ametlikul veebilehel Putini usutluse täielikku stenogrammi, seda võidi teha selleks, et moonutada Putini algselt vene keeles edastatud täielikku avaldust ja rõhutada tema ebamäärast avaldust kõneluste kohta.

Samas viitab ISW, et Putin tunneb tõenäoliselt muret toetuse puudumise pärast oma Ukraina sõjale eliidi hulgas ja võib luua infotingimusi nende vara riigistamiseks.

«Putini arvustus mõningate ühiskonnaliikmete suhtes viitab sellele, et ta on keskendunud neile, kes sõda täielikult ei toeta, mitte neile, kes seda toetavad [..] Putini avaldused on samuti kooskõlas Vene riigiduumas ettevalmistatava eelnõuga, millega ilmselt tõstetakse karistuseks sõjategevuses osalemisest hoidumise eest pärast «erioperatsiooni» algust riigist lahkunud venelaste maksumäärasid,» ütles ISW.

«Tõenäoliselt kasutab Kreml maksutulu oma sõja rahastamiseks Ukrainas,» lisati ettekandes.

Ukraina luurele viidates märgiti, et Venemaa Lääne sõjaväeringkonna ülemaks määrati Vene erasõjaväeettevõttega Wagner seotud ohvitser Jevgeni Nikiforov.