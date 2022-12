Sõda kritiseerinud Vene vorstimagnaat kukkus Indias aknast surnuks

Antov leiti Raygadas asuba Sai International hotelli eest vereloigust. Politsei allikas ütles India väljaandele NDTV, et nad kahtlustavad, et Antovi tabas depressioon pärast oma sõbra Vladimir Bidenovi surma. NDTV tsiteeris kõrgemat politseiametnikku, kes ütles, et Antov oli oma sõbra surma tõttu masenduses. Bidenov leiti 22. detsembril surnuna samas hotellis oma toast ümbritsetuna tühjadest veinipudelitest.

Kahe sama reisigrupi liikme surm nii lühikese aja jooksul on tekitanud kahtlusi, et tegemist oli mõrvaga eriti arvestades seda, et viimasel ajal on nii Venemaal kui ka välismaal mitmeid Venema president Vladimir Putini- ning sõjakriitikud sarnasel viisil oma otsa leidnud.

Antov oli Venemaa president Vladimir Putini partei Ühtse Venemaa liige ja multimiljonär. Ta teenis oma varanduse mitmede Venemaa suurimate vorstitootjate asutajana.

Väidetavalt oli ta Indias puhkusel, et tähistada oma eesolevat 66. sünnipäeva.

Juulis postitas vorstimagnaat WhatsAppis loo, milles kritiseeris Venemaa raketirünnakuid Kiievi vastu ning nimetas seda terrorismiks. Ta viitas seejuures teadetele surnud tüdrukust, kes oli pärast raketirünnakut oma maja varemetest välja tõmmatud.

Varsti pärast seda vabandas Antov postituse eest, väites, et sõnumi oli postitanud keegi teine. Ta ütles, et on presidendi toetaja ja oma riigi patrioot ning, et ta jagab Kremli eesmärke seoses Ukraina sissetungiga.

Venemaa peakonsul Kalkutas Aleksei Idamkin ütles uudisteagentuurile Tass, et seadusandja surma puhul ei kahtlusta politsei kriminaalset tagamaad.