Iraani president lubas vaenulikele protestijatele mitte armu anda

Iraani on raputanud üleriigilised meeleavaldused alates 22-aastase kurditari Mahsa Amini surmast 16. septembril kombluspolitsei vahi all. Ta peeti kinni hidžaabireegli väidetava rikkumise eest.

«Riigi embus on avatud kõigile, kes sellega kaasa meelitati,» lausus ultrakonservatiivne president Teheranis rahvale.

«Riigi embus on avatud kõigile, kuid me ei halasta neile, kes on vaenulikud,» lisas ta.