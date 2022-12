VÄLISMEEDIA UUDISTE TOP 20 ⟩ Donald Trump ja koroonaviirus tõugati uudisväärtuse troonilt

Kuigi vähesed Ukrainat kajastavad lood olid üksikuna edetabeli kõrgel kohal, oli sõda 2022. aasta kindlasti kõige huvipakkuvam teema. Enim uudisväärtustatud sündmuste analüüsis võtsid sõda käsitlevad artiklid üle veerandi kogu lugejate ajast. Lugemissagedus on pärast veebruarit aeglustunud, kuid sõda kajastatakse jätkuvalt iga päev.

Alates Ameerika Ühendriikide Highland Parkist kuni Uvalde ja Colorado Springsini ning Shinzo Abe mõrvani teisel pool maakera, oli relvavägivald taas aastalõpu nimekirjas olulisel kohal. See on meeldetuletus, et ajakirjanikud kajastavad raskeid teemasid iga päev.