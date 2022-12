ÜLEVAADE ⟩ Belgradi sõjatrummi tagumine julgustab Kosovo serblasi pingeid kruvima

Ööl vastu eilset serblaste ja albaanlaste vahel lõhenenud linna tänavatele paigutatud täislastis veoautod on esimesed, mis toodi Mitrovicësse endasse – varem on serblased tõkestanud liiklust vaid maanteedel, mis viivad Kosovo-Serbia piirile. Kokku on Kosovo põhjaosas serblased sulgenud teed protesti märgiks 13 kohas, kirjutas Kosovo päevaleht Koha Ditore.

Teesulgude laiendamine järgnes Serbia presidendi Aleksandar Vučići üleeile hilisõhtul tehtud avaldusele, milles ta ütles, et armee on seatud kõrgendatud valmisolekusse, et kaitsta Kosovo serblasi ja säilitada Serbiat, vahendas uudisteagentuur AP. Riigipea väitis ka, et Priština kavandab rünnakut Kosovo serblaste vastu ning plaanib jõuga kõrvaldada viimastel nädalatel püstitatud barrikaadid.