VIDEOINTERVJUU ⟩ Iiri eurosaadiku sõnul on nad küll NATOst väljas, aga mitte poliitiliselt neutraalsed

«Me osaleme rahu- ja julgeolekumissioonides. Me oleme NATOga koostööd teinud, aga me ei taha ühelgi hetkel NATOga liituda. Selle osas pole Iirimaal kunagi olnud arutelu,» rääkis Clune videointervjuus Postimehele.

Samas märkis Clune, et sõjaliselt neutraalne olemine ei tähenda, et Iirimaa oleks seda ka poliitiliselt.

«Nagu iga teine ELi riik, nagu kogu läänemaailm, on [Iirimaa] mures Venemaa ja tema edasitungimise pärast Ukrainas. Me oleme väga teadlikud oma ranniku ja merealuste kaablite julgeolekust. Me nägime, mis juhtus Nord Streami torujuhtmega,» lausus ta.