Franciscus: emeriitpaavst Benedictus XVI on väga haige

«Ma palun teil kõigil lausuda eriline palve paavst emeeritus Benedictuse eest. Et teda meeles pidada, sest ta on väga haige, paluda jumalal teda lohutada ja toetada,» ütles Franciscus üldaudientsil.

Benedictus astus 2013. aastal kuue sajandi jooksul esimese paavstina tagasi ja on nüüd avalikust elust pea täielikult taandunud. Üksikutel fotodel on näha, et endine paavst on väga põdur.