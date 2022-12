Ukraina tahab arendada välja uusi kaitseotstarbelisi droone

Digisiirde minister Mõhhailo Fedorov kirjeldas Associated Pressile Venemaa sõda Ukrainas kui esimest suurt internetiajastu sõda. Droonid ja satelliidiinternet on konflikti muutnud.

Ukraina on ostnud droone nagu Fly Eye, mida kasutatakse luuretegevuseks, seda ka lahinguväljal.

«Järgmine staadium, nüüd kui me oleme enam-vähem varustatud luuredroonidega, on ründedroonid,» ütles Fedorov. «Need on nii plahvatavad droonid ja droonid, mis võivad lennata kolm kuni kümme kilomeetrit ning tabada sihtmärke.»