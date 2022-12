«Radikaalne hinduism on püüdnud aastaid selle mälestusmärgi ajalugu muuta. Nad ei saa lubada, et riigi kõige suurema sümbolväärtusega monument Tāj Mahal on suurmogulite päritolu,» jutustab ajaloolane ja ülikooliprofessor Rajeev, viidates ilmakuulsa ehitise moslemitaustale.

«Kohtud tõrjuvad nende väiteid, kuid nad jätkavad üritamist ja pidevalt on uued vastuolud. Nad väidavad, et hauakamber ehitati jumal Šivale pühendatud hindu templi varemetele ning seega peab see olema hindu pühakoda. Praegu elame Indias sellisel ajal. Kuid ajalugu ei saa muuta, või saab?» pärib mees, silmitsedes Agra kindluses seistes pettunud ilmel pisut eemal asuvat marmorist mausoleumi.