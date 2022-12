ÜLEVAADE ⟩ Moskva panustab Ukrainas sümboolsetele vallutustele

Vene väed on Lõuna-Ukrainas Hersoni tsiviilehitisi viimase ööpäeva jooksul 33 korda pommitanud, teatas Ukraina relvajõudude peastaap eile, ning alles septembris vabastatud linn tühjeneb elanikest. Pärast Hersonist väljatõrjumist on sissetungijad linna üle Dnepri jõe pommitanud.

«Varem tulistasid nad [Vene väed] meid seitse kuni kümme korda päevas, nüüd 70–80 korda. See on väga hirmutav,» vahendas Elena sõnu Saksa meediaväljaanne Deutsche Welle. «Ma armastan Ukrainat ja oma kallist linna, aga me peame minema.»