Kambodžas hukkus hotellipõlengus vähemalt 11 inimest

Kambodžas üle 12 tunni lõõmanud hotellipõlengus on hukkunud vähemalt 11 inimest, teatas täna politsei. Vigastada on saanud 30 inimest ja arvatavalt on hoones lõksus veel mitukümmend. Õnnetus leidis aset Tai piiri ääres asuvas Poipetis.