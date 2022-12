VAHUR LAIAPEA ⟩ Näotu sõda inimeste nägudel

Vene kirjaniku Artur Solomonovi teatel on üks Peterburi preester arreteeritud väite eest, et Ukrainas surma saavad Vene sõdurid ei pääse automaatselt paradiisi. Paragrahv, mille alusel talle süüdistus esitati, käsitleb valeuudiste levitamist armee kohta.

Puudutab varem või hiljem. Ei lähe mööda, kui me ei sekku. Elame Ukrainat ründava Venemaa naabruses. Me võime olla järgmised. Või ülejärgmised. Vahet ei ole. Meie naabriks on rahvas, kes on kaotanud moraalse kompassi. Rahvas, keda tema valitud valitsejad on põhjalikult koolitanud meid vihkama, valmistanud meid hävitama. Kelle hulgas on vaieldamatult inimesi, kes seda ei soovi. Aga enamik neist vaikib. Äkki läheb mööda? Ei lähe.