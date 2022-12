ÜLEVAADE ⟩ Riigid nihutavad Hiina Covidi kartuses piire koomale

Pärast kolme aastat isolatsiooni kaotab Peking karantiininõude riiki sisenejatele, mis tähendab, et alates 8. jaanuarist on hiinlastel võimalik taas piiranguteta reisida. Teisipäeval alustas Hiina ka esimest korda pärast kolme aastat uute passide väljastamist kodanikele ja viisade andmist välismaalastele.

Reisipakkujad Trip.com ja Qunar on öelnud, et rahvusvaheliste lennupiletite broneerimine ja päringud viisanõuete kohta on nende veebilehtedel tõusnud sellest ajast alates viis kuni kaheksa korda. Kõige populaarsemad sihtkohad on Jaapan, Tai, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Austraalia, kirjutab The Guardian.