Kiiev: Ukraina väed võivad riigi kaitsmiseks sattuda Venemaa alale

«Kui meie riigi kaitsmiseks on vaja olla seal, kus me peame seda vajalikuks, siis me seal ka oleme. Ja me ei hakka kellegi käest küsima. Ja kõik need jutud, et pole vaja kedagi ärritada, see on jama,» ütles ta intervjuus Kyiv Postile, vastates küsimusele, kas Ukraina üksused võivad riigi kaitsmiseks sattuda Venemaa territooriumile.