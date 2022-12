Leedu peaminister pooldab Saksa brigaadi saabumist

«Minu hinnangul on Leedu huvides, et Leedus oleks võimalikult palju liitlasväge ning Leedu on valmis eraldama raha, et rajada selleks vajalik taristu ning selle üle suurt vaidlust ei ole,» ütles peaminister neljapäeval teleusutluses.

Valitsusjuhi sõnul käib selle üle, kuidas partnerid Leedu huvidest aru saavad, lai arutelu.

«Kas meie partnerid mõistavad meie huve samamoodi, siin rullub ilmselt lahti elavam arutelu. Ja kuivõrd president ütleb, et maja ehitatakse vundamendist üles, millega ma olen nõus, tuleb kõigepealt kokku leppida, millise maja otsustame ehitada,» lisas Šimonytė.

President Gitanas Nausėda ütles kolmapäeval, et ta ei mõista mõne poliitiku käitumist, kes kahtleb selles, et Saksamaa täidab oma kohustuse brigaad Leetu paigutada.

Leedu president Gitanas Nausėda ja Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz leppisid juunis Vilniuses kommünikees kokku, et lisaks juba tegutsevale ja tugevdatud ettenihutatud pataljoni lahingurühmale on Saksamaa valmis juhtima Leedus tugevat ja lahinguvalmis brigaadi, mille eesmärk on heidutada Venemaad ja kaitsta selle kallaletungi eest.

Praegu on Berliin Leetu paigutanud brigaadi juhatuse.