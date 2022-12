Parempöörde läbi teinud Rootsi võtab üle EL-i eesistumise

Peamiseks küsimuseks Rootsi jaoks võib kujuneda aga see, kuidas muutused riigi enda sisepoliitikas hakkavad kajastuma Euroopa tasandil.

Ehkki rahvuslased on loobunud oma varasemast üleskutset EL-ist välja astuda, võib nende käremeelne hoiak küsimustes nagu migratsioon põhjustada kodumaal hõõrdumisi ja piirata valitsuse manööverdamisruumi.

Opositsiooniliste sotsiaaldemokraatide europarlamendi saadik Helene Fritzon ütles, et Rootsi valitsus on öelnud oma plaanide kohta «palju ilusaid sõnu».

Lisaks Vene agressioonile ja kaubandusele on Stockholm nimetanud prioriteetideks kliimamuutust ja EL-i põhiväärtuste kaitsmist vaidlustes Ungari ja Poolaga.

«Kuid suur mure on see, millal, praktikas, on piits Rootsi Demokraatide kätes,» ütles Fritzon.