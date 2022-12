Peruu kohus käskis lammutada Limas vaeseid rikastest eraldava müüri

Müüri esimene osa püstitati 1980. aastatel ettekäändel, et La Molina rikkurite linnaosa on vaja kaitsta sissirühmituse Sendero Luminoso eest.

«See on diskrimineeriv müür… Ei saa nii olla, et me lahutame peruulasi sotsiaalsete klasside järgi. See on vastuvõetamatu, seda ei tehta enam kusagil mujal maailmas,» ütles kohtunik.