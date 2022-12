Sunak: kõik ÜK probleemid ei lahene ka uuel aastal

Sunak, kes oktoobris sai kolmandaks Briti peaministriks sel aastal, ütles, et ÜKd tabas Ukraina sõja «sügav majanduslik mõju».

Sunaki sõnul on tema valitsus võtnud vastu «raskeid, kuid õiglasi otsuseid, et saada laenamine ja võlad kontrolli alla», ning aidanud brittidel toime tulla elukalliduse kriisiga, mis on seotud järsult suurenenud energiaarvetega.